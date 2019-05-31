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    Міністр закордонних справ Франції відвідає Чорнобильську зону відчуження

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    Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан&nbsp; - Міністр закордонних справ Франції відвідає Чорнобильську зону відчуження
    Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан 

    Ле Дріан їде у Чорнобиль, щоб «оцінити нинішній стан реалізації проекту по реабілітації та збереження об'єкта Чорнобильської АЕС»

    Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан в суботу, 1 червня, відвідає Чорнобильську зону відчуження.

    «Хочу проінформувати, що завтра я буду відвідувати Чорнобиль», - сказав міністр журналістам біля будівлі адміністрації президента Україна після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю в Києві.

    «Уже давно представник іноземного уряду не відвідувала це місто і зону. Я їду туди, щоб оцінити нинішній стан реалізації проекту по реабілітації та збереження об'єкта Чорнобильської АЕС», - додав Ле Дріан.

    Також глава МЗС Франції повідомив, що президент Зеленський планує найближчим часом відвідати Париж.

    Як відомо, свого часу Франція допомогла Україні з будівництвом саркофагу над реактором Чорнобильської АЕС.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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