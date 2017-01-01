Глава МЗС Німеччини запропонував ЄС нову модель взаємовідносин з Україною
- Сьогодні, 06:41
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Габріель вважає, що в найближчі роки Україна і Туреччина не стануть членами Євросоюзу
Брюссель міг би почати вибудовувати взаємовідносини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великобританії з Європейського Союзу.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель в інтерв'ю німецькому медіаконцерну Funke Mediengruppe, яке буде опубліковано у вівторок, 26 грудня.
«Якщо ми зможемо виробити розумну угоду з Великобританією, що врегулює її взаємини з Європою після Brexit, вона може стати моделлю, застосовною і для інших країн: України і Туреччини», - підкреслив міністр.
Габріель вважає, що в найближчі роки Україна і Туреччина не стануть членами Євросоюзу.
«У зв'язку з цим ми повинні подумати про альтернативні форми для близького співробітництва» з ними, додав глава зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв «Главком», міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас.
Джерело: Deutsche Welle