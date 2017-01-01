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    Глава МЗС Німеччини запропонував ЄС нову модель взаємовідносин з Україною

    Габріель вважає, що в найближчі роки Україна і Туреччина не стануть членами Євросоюзу
    Брюссель міг би почати вибудовувати взаємовідносини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великобританії з Європейського Союзу. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель в інтерв'ю німецькому медіаконцерну Funke Mediengruppe, яке буде опубліковано у вівторок, 26 грудня.
    • Сьогодні, 06:41
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    Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріел
    Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріел

    Габріель вважає, що в найближчі роки Україна і Туреччина не стануть членами Євросоюзу

    Брюссель міг би почати вибудовувати взаємовідносини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великобританії з Європейського Союзу.

    Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель в інтерв'ю німецькому медіаконцерну Funke Mediengruppe, яке буде опубліковано у вівторок, 26 грудня.

    «Якщо ми зможемо виробити розумну угоду з Великобританією, що врегулює її взаємини з Європою після Brexit, вона може стати моделлю, застосовною і для інших країн: України і Туреччини», - підкреслив міністр.

    Габріель вважає, що в найближчі роки Україна і Туреччина не стануть членами Євросоюзу.

    «У зв'язку з цим ми повинні подумати про альтернативні форми для близького співробітництва» з ними, додав глава зовнішньополітичного відомства.

    Як повідомляв «Главком», міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас.

    Джерело: Deutsche Welle

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