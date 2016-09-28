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    Клімкін звозить міністра закордонних справ Німеччини на Донбас

    Поїздка двох міністрів відбудеться на початку 2018 року
    Міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас. Про це повідомив очільник національного дипломатичного відомства. «Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас», - написав
    • Вчора, 16:59
    • Розсилка

    Поїздка двох міністрів відбудеться на початку 2018 року

    Міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас. Про це повідомив очільник національного дипломатичного відомства.

    «Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас», - написав у Twitter Клімкін.

    Раніше Клімкін заявив, що за півроку дії безвізового режиму з європейськими країнами 61 українця не пустили на територію країн Шенгенської угоди: вони мали або проблеми з документами, або кримінальне минуле на території країн Євросоюзу.

    Міністр зауважив, що реакція представників ЄС на проблему з антикорупційними органами в Україні є «дзвіночком», але «для безвізу на сьогодні загроз немає».

    Між Україною і Канадою може з'явитися прямий авіарейс.

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