Клімкін звозить міністра закордонних справ Німеччини на Донбас

Поїздка двох міністрів відбудеться на початку 2018 року

Міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас. Про це повідомив очільник національного дипломатичного відомства. «Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас», - написав



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Поїздка двох міністрів відбудеться на початку 2018 року

Міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас. Про це повідомив очільник національного дипломатичного відомства.

«Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас», - написав у Twitter Клімкін.

Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 22, 2017

Раніше Клімкін заявив, що за півроку дії безвізового режиму з європейськими країнами 61 українця не пустили на територію країн Шенгенської угоди: вони мали або проблеми з документами, або кримінальне минуле на території країн Євросоюзу.

Міністр зауважив, що реакція представників ЄС на проблему з антикорупційними органами в Україні є «дзвіночком», але «для безвізу на сьогодні загроз немає».

Між Україною і Канадою може з'явитися прямий авіарейс.