Клімкін звозить міністра закордонних справ Німеччини на Донбас
- Вчора, 16:59
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Поїздка двох міністрів відбудеться на початку 2018 року
Міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель розпочнуть наступний рік з поїздки на Донбас. Про це повідомив очільник національного дипломатичного відомства.
«Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас», - написав у Twitter Клімкін.
Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 22, 2017
Раніше Клімкін заявив, що за півроку дії безвізового режиму з європейськими країнами 61 українця не пустили на територію країн Шенгенської угоди: вони мали або проблеми з документами, або кримінальне минуле на території країн Євросоюзу.
Міністр зауважив, що реакція представників ЄС на проблему з антикорупційними органами в Україні є «дзвіночком», але «для безвізу на сьогодні загроз немає».
Між Україною і Канадою може з'явитися прямий авіарейс.