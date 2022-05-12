Припиніть ворожнечу. Синод УПЦ МП звернувся не до Путіна, а до... Зеленського

Занепокоєння членів Синоду викликали непоодинокі випадки розпалення в Україні ворожнечі і розбрату на релігійному ґрунті

Священний Синод УПЦ МП на засіданні 12 травня 2022 року вирішив звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити релігійну ворожнечу в українському суспільстві. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Занепокоєння членів Синоду викликали непоодинокі випадки розпалення в Україні ворожнечі і розбрату на релігійному ґрунті. Зокрема, у Верховній Раді України, на думку членів Синоду, зареєстровані антицерковні законопроєкти. «Окремими органами місцевого самоврядування в різних областях ухвалюються незаконні рішення про заборону або обмеження діяльності місцевих релігійних громад Української Православної Церкви. Крім того, з мовчазної згоди або ж за відкритого втручання місцевої влади активізувалися захоплення храмів Української Православної Церкви», – йдеться у зверненні.

У зв’язку з цим, Синод звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитись в цю непросту ситуацію, зупинити релігійну ворожнечу в українському суспільстві та вжити необхідних заходів проти беззаконних дій щодо Української Православної Церкви.

Нагадаємо, Вселенський патріархат на засіданні Священного синоду визнав Орхидську архієпархію, яка здійснює релігійну діяльність на території Північної Македонії.