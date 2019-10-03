Гола жінка з котом випала з вікна у Дніпрі



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Жінка була зовсім гола і в стані алкогольного сп'яніння

На вулиці Гулі Корольової в Дніпрі в четвер, 3 жовтня, жінка випадково випала з вікна квартири на другому поверсі. Вона була зовсім гола і, як здалося перехожим, у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою версією, жінка нібито хотіла врятувати кота, який заліз на підвіконня, але не втрималася - і впала вниз.

Те, що відбувалося, побачив перехожий, який в цей момент йшов на роботу, - він і викликав на місце бригаду швидкої допомоги і наряд поліції. Медики діагностували у потерпілої перелом ноги - її забрали в 6-ту міську лікарню для надання допомоги і додаткового обстеження.

Коту все ладно, але з місця події він завважав за краще чкурнути, тому нічого про його моральний стан невідомо.

Раніше повідомлялося, що в Харкові загинула пенсіонерка, спускаючись з другого поверху по простирадлах. За попередньою інформацією, 79-річна жінка хотіла вийти на вулицю, але не знайшла ключі від квартири.