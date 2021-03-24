«Голос» працює на Банкову? Стали відомі деталі скандалу в партії Вакарчука

«Железняк і компанія голосують разом з більшістю», – стверджує нардеп Юрчишин

Лідер фракції «Голос» Ярослав Железняк у Верховній Раді голосує в унісон зі «Слугою народу». Наразі не можна сказати, що в питаннях національної безпеки позиція фракції «Голосу» буде однозначно проукраїнською. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат Ярослав Юрчишин.

Юрчишин зазначив, що нове керівництво партії, – голова партії Кіра Рудик та лідер фракції «Голос» Ярослав Железняк, – пішло у відкритий конфлікт із половиною «Голосу».

Юрчишин тепер не переконаний, що в питаннях національної безпеки позиція фракції буде однозначно проукраїнською. «В економічних питаннях, де комунікацію з Гетманцевим (голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, – ред.) закриває Железняк, дуже складно. Там багато такого дрібного лобізму, який дуже важко зловити. Звісно, Железняк і компанія голосують разом із більшістю, а наша десятка не бере участь у таких голосуваннях. І подібних голосувань може бути достатньо багато», – сказав він.

Проте, за його словами, керівництво не може виключити з партії «розкольників», бо за регламентом фракція припинить існувати.

«17 людей – це найменша кількість, яка може бути для партії чи групи. Тому ніяких виключень із фракції не буде, максимум – одна-дві людини, але й це ризиковано. Немає фракції в парламенті – немає грошей НАЗК. Але нас будуть публічно «макати», критикувати», – сказав він.

Юрчишин підкреслив, що намагався налагодити комунікацію всередині фракції. «Я був одним із творців партії, яка сповідує демократичні принципи управління. Коли мені не дають можливості всередині захистити свою позицію, а я маю що сказати на свій захист, відповідно в мене немає інших варіантів, як звернутися до виборців. Звісно це величезний ризик для партії, але якщо є несправедливість, то треба боротися», – додав він.

Нагадаємо, наразі «Голос» у парламенті розколовся навпіл: з одного боку прихильники Рудик на чолі з нещодавно обраним головою фракції Ярославом Железняком, з іншого – ті, хто виступив проти нового керівництва.

Одним з головних «розкольників» є нардеп Ярослав Юрчишин, який заявив, що перед ним та ще майже половиною фракції стоїть загроза виключення з «Голосу» через голосування за направлення в Конституційний суд законопроєкту про призначення президентом керівників ДБР та НАБУ. Шести депутатам від «Голосу» за результатами цього було винесене попередження.