Нардеп Юрчишин заявив, що отримав попередження про виключення з «Голосу»

Ярослав Юрчишин отримав попередження про можливе виключення з партії, але не за участь в акції під ОПУ, а за голосування в Раді

У партії заявили, що не приймали у цьому році рішень щодо виключення кого-небудь зі своїх лав

Депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин заявив, що йому і ще деяким нардепам з фракції винесли попередження про можливе виключення з партії.

Про це він повідомив у коментарях до посту глави фракції Ярослава Железняка у Facebook, який засудив вандалізм на суботній акції під ОПУ.

Відзначимо, одним з учасників акції був і нардеп Ярослав Юрчишин.

У коментарях до посту читачі попросили Железняка розтлумачити позицію партії щодо Юрчишина, а також оголосити «актуальний склад фракції «Голос».

До обговорення підключився сам Юрчишин і заявив, що фракцію «скоро почистять, вже обіцяють».

«Мені повідомили про виключення з партії. Люди, яких запросили, коли я разом з іншими її створював. Їх теж виключають. Все за статутом», - написав він у іншому своєму коментарі під цим же постом Железняка.

При цьому Юрчишин уточнив, що мова поки йде лише про попередження, і він «має доказ - протокол політради партії», де в якості причини вказана «не акція під ОП, а голосування в Раді».

У пресслужбі «Голосу» прокоментували заяву Юрчишина про нібито його виключення з політсили за голосування у Верховній раді, пише Інтерфакс-Україна.

У партії заявили, що не приймали у цьому році рішень щодо виключення кого-небудь зі своїх лав.

«Минулого тижня політрада партії обговорювала питання підтримки деякими членами фракції у Верховній раді провладного законопроекту №5133, який обмежує суб'єктність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР) і робить президента фактично господарем цих відомств. Цей законопроект направлений до Конституційного суду разом зі «Слугами народу», депутатськими групами «За майбутнє» та «Довірою», таким чином запустивши конституційний процес, спрямований на позбавлення НАБУ і ДБР незалежності. Це політична підтримка атаки на антикорупційні органи», - відзначили у пресслужбі.

У «Голосі» підкреслили, що партія систематично виступала проти збільшення повноважень президента, в тому числі в питаннях призначення голів ДБР і НАБУ.

«Саме тому таке голосування є порушенням послідовності позиції партії», - додали в політсилі.