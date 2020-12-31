Вакарчук, Гончарук чи…? Провідні політологи назвали «Політичного лузера 2020 року»

Політологи виділили кілька фігур в українському політикумі, які могли б претендувати на таке звання

Вакарчук вдруге пішов з Ради, а наймолодший в історії прем’єр втримався на посаді всього пів року

«Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів, соціологів, журналістів про їхні враження від року, що минає. Кожному було запропоновано назвати політичний провал року. Політологи виділили кілька фігур в українському політикумі, які могли б претендувати на таке звання. Зокрема, це Святослав Вакарчук, Олексій Гончарук та Олег Ляшко.

Керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов назвав Святослава Вакарчука найбільшим політичним провалом року і пояснив свій вибір так: «У черговий раз він незрозуміло навіщо сходив до Верховної Ради. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо опитування, згідно з яким у випадку проведення найближчими днями парламентських виборів, партія Вакарчука «Голос» не пройшла б до Ради».

У свою чергу, політолог Олексій Якубін окрім Вакарчука до числа політичних лузерів зарахував експрем’єра-міністра України Олексія Гончарука.

«На мою думку, це Олексій Гончарук: він мав посаду голови уряду, усі необхідні інструменти для змін», – зазначив експерт.

Політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала визначив головним провалом року Володимира Зеленського і Олега Ляшка.

«У Зеленського серйозно просів рейтинг. Ляшко ж спробував повернутися (на довиборах в окрузі на Чернігівщині – «Главком»), але не вийшло. Нагадаю, у 2014-му на президентських перегонах він посів третє місце. Думаю, йому було дуже неприємно програти на місцевих виборах. Хоча… з нього, як з гуся вода», – вважає Бала.

Директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.ком» Сергій Гайдай також вважає Володимира Зеленського політичним лузером.

«Мати такі можливості, таку легітимність, таку підтримку, такі інструменти, які за всю новітню історію не опинялися у руках жодного глави держави, – і так все це провалити…», – сказав експерт.