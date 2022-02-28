Голова Єврокомісії заявила, що Україна має вступити до ЄС

Україна уже бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції внутрішнього ринку в єдиний ринок ЄС, а також в енергетиці

Україна має вступити до Європейського союзу. Про це заявила в інтерв’ю Euronews президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Про це Урсула фон дер Ляйєн сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.

«Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї», - сказала фон дер Ляйєн.

При цьому вона нагадала, що Україна уже бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції внутрішнього ринку в єдиний ринок ЄС, а також в енергетиці.

В інтерв’ю фон дер Ляйєн підкреслила безпрецедентну співпрацю та згуртованість усіх демократичних країн - Великобританії, Канади, Японії, Південної Кореї, Австралії та інших.

«Це показує: ми разом постаємо на захист демократії в Європі. Важливо, щоб ми захищали наш мирний порядок, порядок на основі правил. Ми маємо чітко заявити: Євросоюз не потерпить на європейській землі зневажання наших цінностей», - заявила вона.

Президентка Європейської комісії відзначила і послідовні дії Союзу у питаннях допомоги українським біженцям, постачання військової техніки та фінансової підтримки Києва.

«У цій країні поділяють наші цінності, там боронять наші принципи. Українці хочуть жити у мирній демократії, а Росія нападає на неї. Тому Україна заслуговує на нашу повну солідарність, і вона її побачить», – резюмувала Фон дер Ляйєн.

В інтерв’ю вона вказала і на важливість української готовності до мирних переговорів з Росією, хоча довіру до президента РФ Володимира Путіна була названа підірваною.