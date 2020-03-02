Голова комітету від «Слуги народу» розгромив звіт уряду за шість місяців: Абстрактні цілі – абстракний результат



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Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха

Дмитро Наталуха: ми не можемо дати звіту уряду позитивну оцінку

Голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, нардеп із фракції «Слуга народу» Дмитро Наталуха на засіданні комітету розгромив звіт уряду за шість місяців.

«Абстрактні цілі – абстрактний результат», – так він оцінив звіт Кабміну Олексія Гончарука.

«Ми не можемо дати цьому звіту позитивну оцінку», – резюмував Наталуха.

Натомість міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає діяльність уряду Олексія Гончарука суперуспішною та суперефективною.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 лютого, прем’єр-міністр Олексій Гончарук відзвітував перед парламентом за перші пів року роботи свого уряду.

Кабмін своєю чергою оприлюднив звіт заздалегідь – тоді ж з’ясувалось, що на оформлення 167 сторінок тексту та інфографіки з бюджету було виділено 84 тис. грн приватній конторі.