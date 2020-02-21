Гончарук звітує у Верховній Раді трансляція



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Олексій Гончарук 21 лютого звітує у Раді

На виступ прем'єр-міністра виділено 20 хвилин

Верховна Рада сьогодні заслуховує звіт уряду, а також продовжить розгляд у другому читанні законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Засідання парламенту відкрив спікер Дмитро Разумков. У сесійній залі зареєстровано сьогодні 273 нардепи. Також на початку засідання парламентарі домовилися працювати у п'ятницю без перерви.

Так, на початку засідання нардепи почали заслуховувати звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2019 році. Згідно з регламентом, погодженим на засіданні погоджувальної ради в понеділок, на виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука виділено 20 хвилин, а на питання і відповіді - 40 хвилин.

Планується також заслухати інформацію Міністерства охорони здоров'я про заходи, які вживаються щодо недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

Крім того, в п'ятницю депутати продовжать розгляд поправок до законопроекту 2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Напередодні в четвер під час засідання Рада встигла розглянути 1193 поправки з 4018.

У сесійній залі в п'ятницю депутати працюватимуть до 14:00.