  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гончарук звітує у Верховній Раді

    трансляція
    • Розсилка
    <span>Олексій Гончарук 21 лютого звітує у Раді</span> - Гончарук звітує у Верховній Раді
    Олексій Гончарук 21 лютого звітує у Раді

    На виступ прем'єр-міністра виділено 20 хвилин

    Верховна Рада сьогодні заслуховує звіт уряду, а також продовжить розгляд у другому читанні законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення. 

    Засідання парламенту відкрив спікер Дмитро Разумков. У сесійній залі зареєстровано сьогодні 273 нардепи. Також на початку засідання парламентарі домовилися працювати у п'ятницю без перерви. 

    Так, на початку засідання нардепи почали заслуховувати звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2019 році. Згідно з регламентом, погодженим на засіданні погоджувальної ради в понеділок, на виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука виділено 20 хвилин, а на питання і відповіді - 40 хвилин.

    Планується також заслухати інформацію Міністерства охорони здоров'я про заходи, які вживаються щодо недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

    Крім того, в п'ятницю депутати продовжать розгляд поправок до законопроекту 2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Напередодні в четвер під час засідання Рада встигла розглянути 1193 поправки з 4018.

    У сесійній залі в п'ятницю депутати працюватимуть до 14:00.

    Кабмін Верховна Рада економіка депутат уряд парламент Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ