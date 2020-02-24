Міністр економіки назвав роботу уряду суперуспішною та суперефективною



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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

За словами Милованова, у Мінекономіки «немає нічого неправильного, навпаки, все робиться так, як потрібно»

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає діяльність уряду Олексія Гончарука суперуспішною та суперефективною.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

«Я вважаю, що її (роботу уряд, - ред) потрібно назвати суперуспішною, суперефективною. Наприклад, в моєму конкретному міністерстві я вам скажу певні речі, які ми робимо. Можна говорити про ринок землі, можна говорити про ринок праці, про приватизацію, про концесії. Це все досить контраверсійні в медійному полі питання, але насправді нічого там немає неправильного, навпаки, все робиться так, як потрібно», - сказав він.

Милованов прокоментував також результати опитувань, за якими 70% українців не довіряють уряду:

«Я думаю, час покаже, і ми маємо комунікувати не словами, а діями, результат наших дій займає певний час. Але головне, ми хочемо, щоб у людей було краще життя, і для цього багато робимо».

Нагадаємо, нещодавно Олег Ляшко обізвав «бовдуром» Милованова, коли той почав рахувати прибутки України від коронавірусу.

Також Савік Шустер зупинив Милованова, коли той почав рахувати прибутки України від коронавірусу (відео).