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    Економіка та фінанси

    Міністр соцполітики заявляє, що з нею ніхто не обговорював можливу відставку

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    Юлію Соколовську призначили міністром соцполітики у серпні минулого року - Міністр соцполітики заявляє, що з нею ніхто не обговорював можливу відставку
    Юлію Соколовську призначили міністром соцполітики у серпні минулого року

    Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня на вимогу президента, де розглянуть низку питань, пов'язаних із Кабінетом Міністрів, зокрема і кадрові

    Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявляє, що питання її можливої відставки з нею не обговорювали. Про це Соколовська у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання, чи проводили з нею бесіди щодо відставки та заміни міністра соцполітики.

    «Ні, зі мною це не обговорювали», - сказала Соколовська.

    Як повідомлялося, сьогодні, 2 березня, міністр соцполітики оголосила, на скільки місяців відкладається індексація пенсій.

    Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте сьогодні, 2 березня, Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

    «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

    Як відома, 29 серпня Верховна Рада України призначила склад нового Кабінету міністрів, в якому міністром соціальної політики стала Юлія Соколовська. 

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