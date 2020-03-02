Міністр соцполітики заявляє, що з нею ніхто не обговорював можливу відставку
Рада збереться на позачергове пленарне засідання 4 березня на вимогу президента, де розглянуть низку питань, пов'язаних із Кабінетом Міністрів, зокрема і кадрові
Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявляє, що питання її можливої відставки з нею не обговорювали. Про це Соколовська у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання, чи проводили з нею бесіди щодо відставки та заміни міністра соцполітики.
«Ні, зі мною це не обговорювали», - сказала Соколовська.
Як повідомлялося, сьогодні, 2 березня, міністр соцполітики оголосила, на скільки місяців відкладається індексація пенсій.
Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте сьогодні, 2 березня, Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.
«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.
Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.
У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.
Як відома, 29 серпня Верховна Рада України призначила склад нового Кабінету міністрів, в якому міністром соціальної політики стала Юлія Соколовська.