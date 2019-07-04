Голова місії ОБСЄ закликав «розвивати досягнутий успіх» із розведення сил на Донбасі



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Глава СММ ОБСЄ закликав розвивати прогрес по розведенню сил у Станиці Луганській

Ситуація уздовж лінії зіткнення залишається напруженою і мінливою, зазначили в ОБСЄ

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що розведення в районі Станиці Луганській є позитивним крок на шляху до розведення сил уздовж всієї лінії зіткнення.

Характеризуючи розведення сил у Станиця Луганській Чевік зазначив, що «зараз важливо закріпити і розвивати досягнутий успіх».

«Ситуація уздовж лінії зіткнення залишається напруженою і мінливою. Для стабілізації ситуації з безпекою і гарантування захисту цивільного населення вкрай важливо повністю відвести важке озброєння і провести розмінування. За відсутності цих кроків мирні жителі і далі будуть гинути і зазнавати поранень», – сказав він у Відні.

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики повідомили про відведення сил від Станиці Луганської. 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування».

Нагадаємо, розведення сил та засобів в Станиці Луганській почалося у середу, 26 червня. Тоді українські підрозділи під наглядом спостерігачів ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольно-пропускного пункту Станиця Луганська.

27 червня українські військові підтвердили відведення сил з боку бойовиків. Таким чином тоді було виконано перший етап відведення сил з околиць Станиці Луганській.

30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.