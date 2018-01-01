Голова МЗС Німеччини: На Донбасі все ще занадто багато стріляють

У минулому році ми бачили найжорстокіші місяці на сході України з часу укладення мінських угод, - Зігмар Габріель

Конфлікт на Донбасі для Німеччини не є ні замороженим, ні забутим, він актуальний і небезпечний. Про це в оприлюдненій сьогодні заяві напередодні візиту в Україну зазначив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель. «У минулому році ми бачили найжорстокіші місяці на сході України з часу укладення мінських угод. На Донбасі все ще занадто



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Фото AFP Зігмар Габріель

У минулому році ми бачили найжорстокіші місяці на сході України з часу укладення мінських угод, - Зігмар Габріель

Конфлікт на Донбасі для Німеччини не є ні замороженим, ні забутим, він актуальний і небезпечний. Про це в оприлюдненій сьогодні заяві напередодні візиту в Україну зазначив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель.

«У минулому році ми бачили найжорстокіші місяці на сході України з часу укладення мінських угод. На Донбасі все ще занадто багато стріляють. У регіоні все ще занадто багато важкої зброї», - зазначив Габріель.

З його слів, обмін утримуваними і угода про різдвяне перемир'я, що сталося останнім часом, є двома ознаками надії. «Так це і має продовжуватися. Ось чому я лечу до Києва сьогодні і завтра - до Маріуполя, щоб показати народу України: ми вас не підведемо. Для нас цей конфлікт не є ні замороженим, ні забутим, він дуже актуальний і небезпечний. Ми будемо і надалі робити все можливе, щоб знайти вирішення цієї кризи, що, нарешті, принесе мир в регіон», - зазначив Габріель.

Зазначено, що голова МЗС ФРН поїде до Києва 3 січня і звідти - 4 січня - на лінію зіткнення до Маріуполя.