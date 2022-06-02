Голова Нацполіції сказав, як дозвіл продавати алкоголь вплинув на рівень злочинності

Падіння рівня злочинності в Україні під час війни має декілька причин

Після початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували різке зниження рівня злочинності. Про це сказав голова Нацполіції Ігор Клименко у інтерв’ю «Українським новинам».

За словами очільника Нацполіції, загалом по нашій державі на сьогодні злочинність знизилася на 20%, а у перші місяці війни злочинність в регіонах знизилася на 50% навіть.

«Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що багато хто з людей виїхали, в тому числі і криміналітет», – пояснив він.

Клименко наголосив, що сьогодні в Україні зовсім інші реалії, ніж це було до війни. На рівень злочинності має вплив і посилення контролю з боку поліції.

«Ми маємо розуміти, що діють деякі обмеження, це і блокпости, це і комендантська година і, звичайно, заборона на продаж алкогольної продукції. Це все взаємопов’язані речі, тому що як тільки дозволили продаж алкогольної продукції, у нас зразу пішов ріст конфліктних ситуацій та хуліганств», – зазначив голова Нацполіції.

Також, за словами Клименка, зменшилася кількість квартирних крадіжок – за три місяці зареєстровано таких фактів 1400, це на 76% менше, аніж це було минулого року. Кількість розбоїв по Україні впала у два рази – 135. Клименко це пов’язує зі збільшенням кількості піших та автопатрулів.

Очільник Нацполіції також нагадав, що на початку березня законодавці посилили відповідальність саме за майнові злочини, додавши фразу «в умовах воєнного стану». За фактами майнових злочинів в державі ми розпочали понад 11,5 тис. кримінальних проваджень і більше 11 тисяч – це крадіжки.

«Викрадали як завжди, якусь оргтехніку, одяг, продукти навіть деколи. Що попадало під руки, те і виносили. За скоєння майнових злочинів в умовах воєнного стану ми повідомили про підозру більше 2 700 особам. 20% проваджень цієї категорії ми вже скерували до суду. Це стосується громадян України. Що стосується російських військових, це підслідність іншого органу – СБУ», – сказав він.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови МВС Євгеній Єнін заявив, що російська агресія має і неочевидні наслідки – це «подарунки», залишені ворожими диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ), а також зростання рівня злочинності в Україні на тлі зниження рівня життя.

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