Голова НАЗК: Україна – світовий рекордсмен із кількості поданих декларацій

Новіков: Будинки або квартири, які придбані в 90-х роках, просто відсутні в реєстрі нерухомості

До повної перевірки НАЗК бере «ризикові» декларації посадовців, розповів Новіков

Щорік в Україні подають найбільше у світі декларацій – 900 тисяч. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков.

Зараз в НАЗК не перевіряють кожну декларацію вручну, діє система логічного та арифметичного контролю.

«Ця система введена в експлуатацію в 2019 році. Зараз у нас змінили правила арифметичного контролю і дещо їх доопрацювали. Щорічно в Україні подається найбільше у світі декларацій – 900 тисяч, і ця система дозволяє автоматично комп’ютером їх усі перевірити», – повідомив Новіков.

Він додав, що вручну перевіряють певні види декларацій.

«В залежності від рейтингу декларацій, ризику декларацій (наприклад, особою придбано більше майна, ніж фактично в неї було доходів), ми беремо їх у повну перевірку. Якщо фіксуємо це, то можемо стягнути це майно за рішенням суду або передати матеріали до НАБУ для здійснення кримінального провадження», – наголосив Новіков.

За його словами, «ця система буде максимально ефективною після завершення Міністерством цифрової інформації верифікації даних реєстрів». «Бо зрозуміло, наприклад, що будинки або квартири, які придбані в 90-х роках, просто відсутні в реєстрі нерухомості», – сказав голова НАЗК.

1 вересня 2020 року набув чинності наказ Новікова «Про затвердження Технічних умов логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Згідно Технічних умов перевірки, затверджено перелік невідповідностей, на підставі яких система формує рейтинг ризику декларацій.

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