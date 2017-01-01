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    Стало відомо, яку зарплату Порошенко отримав за листопад

    Зарплата президента складається виключно з посадового окладу
    Президент України Петро Порошенко отримав за листопад зарплату у розмірі 28 тисяч гривень. Проте з цієї суми глава держави ще сплатив податки та збори. Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на запит видання «Українські Новини». «Сума загальної нарахованої заробітної плати за листопад 2017 року президента
    • Сьогодні, 12:50
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Зарплата президента складається виключно з посадового окладу

    Президент України Петро Порошенко отримав за листопад зарплату у розмірі 28 тисяч гривень. Проте з цієї суми глава держави ще сплатив податки та збори.

    Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на запит видання «Українські Новини».

    «Сума загальної нарахованої заробітної плати за листопад 2017 року президента України Порошенко П.О. становить 28 000 гривень», – мовиться у повідомленні Держуправління справами.

    Зазначається, що зарплата президента складається виключно з посадового окладу. Окрім того, з суми 28 тисяч гривень виплачено 5 тисяч 460 гривень податків і зборів.

    Додамо, що кожного місяця зарплата Порошенка перераховується на благодійні цілі.

    До слова прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у жовтні отримав зарплату у розмірі 35 тисяч 823 гривні.

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