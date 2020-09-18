Віталій Кличко здивував усіх. Кого «Удар» веде в Київраду вибори-2020

Багатьох кандидатів, наближених до Кличка, лідер «Удару» не взяв до верхівки загального списку, змусивши їх боротись за перемогу на округах

Партія мера, згідно із соцопитуваннями, є фаворитом у столиці

Віталій Кличко здивував усіх. Мерська партія «Удар», яка, згідно із соціологічними опитуваннями, є фаворитом на виборах до Київради, презентувала свої списки – як єдиний по Києву, так і у столичних округах. За інформацією «Главкома», першу десятку загального списку, яка, судячи з поточних рейтингів має увійти до Київради, Кличко затверджував особисто. І в цьому переліку з’явилися як його відомі соратники, так і кандидати-сюрпризи. Очолив список, власне, сам Віталій Кличко, який у разі переобрання в мери, вочевидь, депутатський мандат брати не буде. Також у десятці є кілька осіб, які раніше були в команді київського мера. Наприклад, експомічник колишнього нардепа Дмитра Андрієвського Катерина Кириченко (№4), яка до цього обиралась до Київради від «Удару».

Катерина Кириченко раніше вже обиралася до Київради

Юрист Роман Романюк (№6) має давню історію стосунків з «Ударом», був депутатом Київради та нардепом Верховної Ради 7–8 скликань (від Блоку Порошенка, який ішов на вибори спільно з «Ударом»).

Роман Романюк має давню історію стосунків з Віталієм Кличком

Уродженець нині окупованого Севастополя Дмитро Білоцерковець (№7) – колишній голова департаменту благоустрою Києва та екснардеп від Блоку Порошенка минулого скликання парламенту. Відомий своєю боротьбою з МАФами. Наразі очолює київську міську організацію «Удару».

Дмитро Білоцерковець (праворуч) відомий своєю боротьбою з МАФами

Юлія Хан (№ 10) – діючий директор департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації. Ще один фігурант «ударівської» десятки – радник мера Володимир Бондаренко (№8), який свого часу керував апаратом КМДА. Начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук – 12-й, заступниця Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда – 13-та.

Але нагорі списку є геть нові персони, що опинилися в оточенні Кличка лише недавно. На друге місце Кличко поставив ще одного ексспортсмена, який вирішив піти в політику, – легендарного голкіпера київського «Динамо» Олександра Шовковського. Вперше в команді Кличка той віртуально засвітився на нещодавньому з’їзді, де мав відеопромову.

Олександр Шовковський - легенда київського «Динамо»

На рядок нижче Шовковського у списку стоїть медіаменеджер Юлія Лимар (№3) – абсолютно нове обличчя в «Ударі». Лимар брала участь у кількох успішних парламентських виборчих компаніях як політтехнолог. Кандидати, з якими вона працювала, перемагали у мажоритарних округах.

Юлія Лимар – нове обличчя в партії Віталія Кличка

Вона не єдина журналістка в єдиному списку – 20-те місце віддали телевізійнику Єгору Чечеринді. Першу п’ятірку замикає колишній держсекретар Міністерства аграрної політики та продовольства Владислав Андронов (№5), який нічим особливим не запам’ятався на цій посаді.

Владислав Андронов - ексдержсекретар Міністерства аграрної політики та продовольства

Сурдоперекладач Леся Петровська (№9) допомагала Кличку проводити щоденні брифінги в період пандемії коронавірусу в Києві і була представлена як новий член його команди ще на минулому з’їзді.

Цікавий персонаж посідає 11-й рядок – Ілля Кушнір. Судячи з усього, це син голови правління найбільшого українського забудовника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра. Не обійшлося і без «обов’язкового» в нинішніх умовах лікаря – стоматолога Олександра Канюри (№ 14), але він не впав у список з неба, бо давно є членом «Удару».

А от багатьох кандидатів, наближених до Кличка, лідер «Удару» не взяв до верхівки загального списку, змусивши їх боротись за перемогу на округах. Причому за новою виборчою системою з умовно відкритими списками їм доведеться боротись з такими ж «ударівцями».

Насправді, за новою системою саме серед переможців на округах мандати будуть розподілятись насамперед, а до лідерів єдиного списку справа дійде, коли рахуватимуться так звані нерозподілені мандати. Тобто бути вище в загальному списку – це така собі підстраховка від невдачі на окрузі.

І такої підстраховки Кличко позбавив багатьох давніх соратників: Павла Рябікіна (лише №16 в загальному списку), Олега Велікіна, Ганну Старостенко, Андрія Страннікова, В’ячеслава Непопа, Ярослава Діденка, людей екснардепа Олександра Третьякова – Володимира Каретка та Вікторію Муху. При цьому довірившись низці свіжих облич.

Тож вже підзабутий, але реанімований за рахунок персонального рейтинга діючого мера, «Удар» веде на вибори мікс із неофітів та старих кадрів. Саме на основі цієї команди Кличко, який має всі шанси переобратись, збирається будувати свою більшість у наступній Київраді.