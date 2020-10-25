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    Політика

    У поліції нагадали, що заборонено робити на виборчій дільниці

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    У поліції нагадали, що заборонено робити на виборчій дільниці - У поліції нагадали, що заборонено робити на виборчій дільниці
    У поліції нагадали, що заборонено робити на виборчій дільниці

    Якщо людина помітила порушення, вона може звернутися до голови комісії, спостерігачів і поліції

    На виборчій дільниці під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня необхідно дотримуватися правил. 

    Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

    Так, на виборчій дільниці заборонено:

    • агітувати та поширювати політичну рекламу;
    • передавати свій бюлетень іншим особам;
    • отримувати виборчий бюлетень від інших осіб, крім членів виборчої комісії;
    • робити зайві позначки у виборчому бюлетені;
    • перебувати в кабінці для голосування зі сторонніми особами;
    • пошкоджувати урни;
    • голосувати більше одного разу.

    У поліції також закликають повідомляти про порушення, якщо вони будуть.

    «Помітивши порушення, зверніться до голови комісії, офіційних спостерігачів або представників поліції», - йдеться в повідомленні.

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