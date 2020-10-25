У поліції нагадали, що заборонено робити на виборчій дільниці



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У поліції нагадали, що заборонено робити на виборчій дільниці

Якщо людина помітила порушення, вона може звернутися до голови комісії, спостерігачів і поліції

На виборчій дільниці під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня необхідно дотримуватися правил.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Так, на виборчій дільниці заборонено:

агітувати та поширювати політичну рекламу;

передавати свій бюлетень іншим особам;

отримувати виборчий бюлетень від інших осіб, крім членів виборчої комісії;

робити зайві позначки у виборчому бюлетені;

перебувати в кабінці для голосування зі сторонніми особами;

пошкоджувати урни;

голосувати більше одного разу.

У поліції також закликають повідомляти про порушення, якщо вони будуть.

«Помітивши порушення, зверніться до голови комісії, офіційних спостерігачів або представників поліції», - йдеться в повідомленні.

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