У поліції нагадали, що заборонено робити на виборчій дільниці
У поліції нагадали, що заборонено робити на виборчій дільниці
Якщо людина помітила порушення, вона може звернутися до голови комісії, спостерігачів і поліціїНа виборчій дільниці під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня необхідно дотримуватися правил.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.
Так, на виборчій дільниці заборонено:
- агітувати та поширювати політичну рекламу;
- передавати свій бюлетень іншим особам;
- отримувати виборчий бюлетень від інших осіб, крім членів виборчої комісії;
- робити зайві позначки у виборчому бюлетені;
- перебувати в кабінці для голосування зі сторонніми особами;
- пошкоджувати урни;
- голосувати більше одного разу.
У поліції також закликають повідомляти про порушення, якщо вони будуть.
«Помітивши порушення, зверніться до голови комісії, офіційних спостерігачів або представників поліції», - йдеться в повідомленні.
Читайте також: