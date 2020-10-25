На Луганщині усі дільничні комісії відкрилися вчасно



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до охорони публічної безпеки у посиленому режимі залучені 667 співробітників поліції

Станом на 8.00 порушень не зареєстровано

У Луганській області всі 307 дільничних виборчих комісій вчасно розпочали свою роботу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

Зазначається, що станом на 8.00 порушень не зареєстровано.

«У цілодобовому режимі продовжує працювати оперативний ситуаційний штаб, який координує роботу правоохоронців, аналізує та узагальнює оперативну обстановку на території області», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до охорони публічної безпеки у посиленому режимі залучені 667 співробітників поліції. Окрім того, у резерві перебувають мобільні вибухотехнічні, кінологічні та слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, в Україні почалося голосування на місцевих виборах. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.







