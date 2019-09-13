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    Чумак анонсував нове розслідування Іловайської трагедії

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    Чумак анонсував нове розслідування Іловайської трагедії

    Чумак зазначив, що «кваліфікація того, що сталося в Іловайську, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України»

    Новий головний військовий прокурор Віктор Чумак анонсує розслідування Іловайського котла.

    Про це повідомляє телеканал «1+1».

    «Іловайську трагедію і все, що відбувалося в Іловайську, буде розслідувано і дуже ретельно», – запевнив головний військовий прокурор.

    Чумак зазначив, що «кваліфікація того, що там сталося, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України».

    Нагадаємо, Віктор Чумак офіційно став заступником генпрокурора та головним військовим прокурором.

    Як відомо, українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.

    Окрім 220 загиблих, 40 солдатів зникли безвісти, 13 ще досі перебувають у полоні бойовиків, 44 були поранені. До загиблих додали тих зниклих безвісти бійців, яких ідентифікували за експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019-го.

    У Генштабі також уточнили, що безпосередньо під час виходу «зеленим коридором» загинули 129 осіб, зникли безвісти — 22 особи (станом на 22 серпня 2019 року — 10 залишаються), у полон тоді потрапили десятеро військових.

    Цифри Генштабу не враховують загиблих з добровольчих батальйонів, які також брали участь у боях за Іловайськ.

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