Чумак анонсував нове розслідування Іловайської трагедії



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Чумак зазначив, що «кваліфікація того, що сталося в Іловайську, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України»

Новий головний військовий прокурор Віктор Чумак анонсує розслідування Іловайського котла.

Про це повідомляє телеканал «1+1».

«Іловайську трагедію і все, що відбувалося в Іловайську, буде розслідувано і дуже ретельно», – запевнив головний військовий прокурор.

Чумак зазначив, що «кваліфікація того, що там сталося, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України».

Нагадаємо, Віктор Чумак офіційно став заступником генпрокурора та головним військовим прокурором.

Як відомо, українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.

Окрім 220 загиблих, 40 солдатів зникли безвісти, 13 ще досі перебувають у полоні бойовиків, 44 були поранені. До загиблих додали тих зниклих безвісти бійців, яких ідентифікували за експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019-го.

У Генштабі також уточнили, що безпосередньо під час виходу «зеленим коридором» загинули 129 осіб, зникли безвісти — 22 особи (станом на 22 серпня 2019 року — 10 залишаються), у полон тоді потрапили десятеро військових.

Цифри Генштабу не враховують загиблих з добровольчих батальйонів, які також брали участь у боях за Іловайськ.