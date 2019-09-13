Чумак анонсував нове розслідування Іловайської трагедії
Чумак зазначив, що «кваліфікація того, що сталося в Іловайську, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України»
Новий головний військовий прокурор Віктор Чумак анонсує розслідування Іловайського котла.
Про це повідомляє телеканал «1+1».
«Іловайську трагедію і все, що відбувалося в Іловайську, буде розслідувано і дуже ретельно», – запевнив головний військовий прокурор.
Чумак зазначив, що «кваліфікація того, що там сталося, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України».
Нагадаємо, Віктор Чумак офіційно став заступником генпрокурора та головним військовим прокурором.
Як відомо, українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.
Окрім 220 загиблих, 40 солдатів зникли безвісти, 13 ще досі перебувають у полоні бойовиків, 44 були поранені. До загиблих додали тих зниклих безвісти бійців, яких ідентифікували за експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019-го.
У Генштабі також уточнили, що безпосередньо під час виходу «зеленим коридором» загинули 129 осіб, зникли безвісти — 22 особи (станом на 22 серпня 2019 року — 10 залишаються), у полон тоді потрапили десятеро військових.
Цифри Генштабу не враховують загиблих з добровольчих батальйонів, які також брали участь у боях за Іловайськ.