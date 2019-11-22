Ексдепутат повідомив про нову вимогу МВФ



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За словами Сергія Лещенка, йдеться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам

МВФ висунув Україні нову вимогу, без виконання якої відмовляється давати кредит. Йдеться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам. Про це повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко у Telegram.

На думку Лещенка, таким чином МВФ намагається отримати гарантії, що бізнесмену Ігорю Коломойському не буде повернений Приватбанк.

«Ухвалення цього закону до канікул в МВФ, які почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року - під питанням. У парламенту залишилися два сесійних тижні у цьому році, останній сесійний день - 20 грудня», - зазначив екснардеп.

За словами Лещенка, в кулуарах влади обговорюється проєкт закону, який проходив узгодження в МВФ. «Зокрема, одна із запропонованих ідей передбачає, що при оскарженні дій влади, суди повинні враховувати, чи прийняті ці рішення з урахуванням «громадського інтересу», - резюмував він.

Як повідомлялось, прем'єрміністр України Олексій Гончарук 21 листопада заявив про те, що переговори з Міжнародним валютним фондом щодо укладання нової кредитної програми співпраці тривають у робочому порядку, сторони наблизилися до укладання нової угоди про співпрацю.

При цьому міністерка фінансів Оксана Маркарова наголосила, що Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.