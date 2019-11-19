Маркарова заявила, що Україна має відмовитися від співпраці з МВФ



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Програма, щодо якої наразі тривають переговори України і МВФ, має стати останньою

Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.

Про це повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

«Мій амбітний план — змогти закінчити її (програму з МВФ — ред.), щоб у 2023 році у нас не стояло питання, коли ми отримаємо новий транш, а могли б себе забезпечувати», — сказала вона.

Міністерка зазначила, що наразі уряд продовжує переговори з місією МВФ, яка перебуває з візитом у Києві щодо нової кредитної програми про співпрацю.

«Програма, над якою ми працюємо — хороша і вона має нам дозволити провести масу реформ, приватизацію, концесію та інші речі. Але і має дозволити нам вийти з неї по завершенні — як свого часу це змогла зробити Польща», — пояснила Маркарова.

Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 14 листопада. У МВФ сподіваються досягти швидких результатів у підписанні нової програми співпраці з Україною.

Наразі Україна перебуває у короткостроковій кредитній програмі МВФ, яка має завершитися на початку 2020 року. В межах цієї програми країна отримала 1 транш з передбачених трьох на загальну суму 3,9 мільярда доларів.

Місія МВФ була в Україні у вересні. 18 жовтня у МВФ повідомили, що повернуть свою місію назад до України найближчим часом. Згодом прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що місія МВФ має прибути в Україну приблизно 4 листопада. Однак цього не сталося.

Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що МВФ заморозив співпрацю з Україною, зокрема виплату траншів в межах чинної програми, через судові процеси навколо ПриватБанку та ймовірність того, що колишні власники можуть повернути над ним контроль.

За даними видання, у МВФ прагнуть, аби українська влада активніше домагалася повернення коштів, які Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з ПриватБанку напередодні його націоналізації.

В уряді цю інформацію спростували, зазначивши, що МВФ не заморожував співпраці з Україною.

Джерело: Громадське