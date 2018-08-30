Голову Українського товариства в Любліні виключили з Інституту нацпам'яті Польщі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Українського товариства Григорій Купріянович

Григорій Купріянович стверджує, що причину звільнення йому не повідомили

У Польщі з Комітету захисту пам'яті боротьби та мучеництва при Інституті національної пам'яті Любліна виключили президента Українського товариства Григорія Купріяновича.

Про це повідомляє «Громадське» посиланням на польські ЗМІ.

Зазначається, що 30 серпня відбулося засідання Комітету із захисту боротьби та мучеництва в Люблінському інституті нацпам'яті.

Незадовго до початку дискусії керівник філії Любліна запросив Купріяновича до кабінету, де він вручив йому відповідний документ про звільнення.

Документ був підписаний головою Інституту національної пам'яті Польщі Ярославом Шареком.

Григорій Купріянович стверджує, що причину звільнення йому не повідомили.

«Мені було вручено лише акт, без пояснень. Це надто серйозно справа, але ґрунтується на припущеннях», - повідомив він журналістам.

Раніше повідомлялося, що окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства Польщі розпочала слідство стосовно слів Купріяновича щодо українців, вбитих у Сагрині під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.

Міністерство закордонних справ України закликало Польщу припинити переслідування Купріяновича.

Нещодавно Купріянович заявляв, що після заяв люблінського воєводи у Польщі зросли антиукраїнські настрої .