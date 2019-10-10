Президент вважає несвоєчасною легалізацію медичної марихуани



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Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На думку Володимира Зеленського, зараз в Україні і так високий рівень наркоманії серед населення

Президент Володимир Зеленський вважає несвоєчасним питання про легалізацію медичної марихуани. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

«Є речі, які не на часі. Я вважаю, що питання несвоєчасне», - сказав він.

На думку Зеленського, зараз в Україні і так високий рівень наркоманії серед населення.

Зазначимо, у квітні Зеленський, коли ще був кандидатом у президенти, заявляв, що виступає проти легалізації зброї й за дозвіл на використання марихуани у медичних цілях.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.