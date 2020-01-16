Гончарук закликав звільнитися імітаторів бурхливої діяльності в НАЗК



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

У працівників НАЗК повинна бути нульова толерантність до корупції, зазначив Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав звільнитися тих членів Національного бюро з питань запобігання корупції, які лише імітують бурхливу діяльність.

Про це глава Кабміну заявив, представляючи нового главу НАЗК - Олександра Новікова.

«Людині, яка бореться з корупцією на топ-посадах, точно буде нелегко. Але в професійній компетентності пана Новікова не сумніваюся - впевнений, що у нього вийде забезпечити чесну, прозору і, найголовніше, ефективну роботу відомства. У керівника НАЗК повинна бути нульова толерантність до корупції! Так само, як і у інших працівників агентства», - цитує Кабмін прем'єра.

Гончарук звернувся до всіх працівників НАЗК.

«Всі ті, хто імітують бурхливу діяльність, роблять вигляд, що насичено працюють і перевіряють інформацію для «галочки»- не витрачайте наш час, пишіть заяву на звільнення відразу!», - сказав він.

Нагадаємо, 15 січня уряд призначив новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова.

Нагадаємо, 15 січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.