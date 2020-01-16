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    Комітет Ради завтра розгляне відставку Бабак

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    Міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак - Комітет Ради завтра розгляне відставку Бабак
    Міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак

    Відставку Бабак планують розглядати першим питанням

    Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує у п'ятницю, 17 січня, розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України.

    Про це йдеться в порядку денному засідання комітету, що є в розпорядженні Укрінформу.

    Засідання комітету має розпочатися о 9:00, а відставку Бабак планують розглядати першим питанням.

    Після цього профільний комітет планує ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді призначити віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій України Дениса Шмигаля, який від 2 серпня обіймає посаду голови Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля.

    Поінформані джерела агентства припускають, що відповідні рішення з обох кадрових питань парламент ухвалить відразу ж на пленарному засіданні 17 січня.

    Раніше ЗМІ з посиланням на співрозмовників у фракції «Слуга Народу» та Кабміні повідомили, що наступником Бабак може стати голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль.

    Депутатка від «Слуги Народу» Роксолана Підласа зазначила, що міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак написала заяву про звільнення.

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