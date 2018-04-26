Google презентувала новий дизайн браузера: інструкція як оновити Chrome

Головним нововведенням 68 версії браузера Google Chrome став новий дизайн в традиціях Material Design

Компанія Google продовжує приємно дивувати поціновувачів власної продукції, постійно покращуючи власне програмне забезпечення. Нещодавно відбулася презентація 68 версії популярного веб-браузера Google Chrome під назвою Canary для комп’ютерів на базі Windows, Mac та Linux. Про це повідомляє akket.com. Скачати та інсталювати найновішу збірку



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Google Chrome змінює свій дизайн

Головним нововведенням 68 версії браузера Google Chrome став новий дизайн в традиціях Material Design

Компанія Google продовжує приємно дивувати поціновувачів власної продукції, постійно покращуючи власне програмне забезпечення. Нещодавно відбулася презентація 68 версії популярного веб-браузера Google Chrome під назвою Canary для комп’ютерів на базі Windows, Mac та Linux.

Про це повідомляє akket.com.

Скачати та інсталювати найновішу збірку можна вже, при чому це дійсно варто зробити, адже в ній інтернет-оглядач отримав новий дизайн.

Варто зазначити, що Chrome з приставкою «Canary» відрізняється від звичайного лише тим, що він отримує всі нововведення раніше, тобто це тестовий веб-браузер. У компанії Google своя політика, за якої вона спочатку тестує вже готову функцію на невеликому числі користувачів, а потім виводить її в маси.

Головним нововведенням 68 версії браузера Google Chrome став новий дизайн в традиціях Material Design. Інтерфейс став більш округлим та мінімалістичним, однак щоб отримати доступ до нового дизайну його необхідно вручну активувати. На щастя, зробити це досить просто. Досить ввести в адресному рядку chrome: // flags / # top-chrome-md.

Після чого знайти у великому меню розділ UI Layout та обрати варіант Refresh. У деяких випадках може знадобитися перезапуск браузера.

Хоч 68 версія Google Chrome і доступна для інсталяції на три платформи, проте працює нововведення, пов'язане з дизайном, тільки на комп'ютерах під управлінням Windows та Linux. На операційній системі macOS High Sierra 10.13.4, після вибору нового інтерфейсу в налаштуваннях, нічого не відбувається. Швидше за все, «пошуковий гігант» спеціально примусово обмежив число комп'ютерів, на яких можна випробувати новий інтерфейс.

Крім нового дизайну, новітня версія браузера Google Chrome Canary містить злегка змінений інтерфейс. Так, наприклад, іконка управління обліковим записом тепер знаходиться в одному рядку з налаштуваннями, а інтерфейс піддався невеликій перестановці.

Варто зазначити, що раніше Google додав до свого інтернет-оглядача нову функцію, яка дозволяє транслювати на екран телевізора фільми, серіали, музику, зображення, відео та будь-який інший медіаконтент.