Гордон: ФСБ відкрило клініку у Києві спеціально під Пальчевського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналіст акцентував увагу на тривалому характері роботи Пальчевського в Україні

За словами Дмитра Гордона, «Євролаб» є цінним джерелом інформації для російських спецслужб

Лабораторія аналізів «Євролаб», яка належить кандидату в мери Києва Андрію Пальчевському, була відкрита під нього спецслужбами Росії для збору компромату на еліту України.

Про це журналіст Дмитро Гордон заявив в ефірі телеканалу Україна-24.



«За завданням, очевидно – ГРУ Генштабу ЗС РФ, ця людина (Андрій Пальчевський - ред.) приїхала у 2000-х до Києва, тут під нього відкрили фірму «Євролаб», яка займалася, як кажуть, збором розвідувальної документації пов’язаної з аналізами української еліти. І ця людина спокійно веде агітацію в мери Києва, ця людина ніким не перевіряється і ніяких розслідувань із цього приводу з боку воюючої з Росією держави як і раніше немає», – наголошує Гордон.



За словами Дмитра Гордона, «Євролаб» є цінним джерелом інформації для російських спецслужб.

«Краще для розвідувального збору інформації нічого немає, тому що в «Євролабі» здає аналізи українська еліта і співробітники закордонних розвідок можуть знати хто хворіє на сифіліс, у кого СНІД, хто є геєм, у кого які дружини, чоловіки, у кого який стан здоров'я. На цьому можна нескінченно вербувати людей і так далі», – зазначає Гордон.

Як повідомлялось раніше, днями в мережу були викладені копії документів про наявність у Пальчевського російського громадянства.