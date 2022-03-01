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    Горять житлові будинки та міські об'єкти. Херсон під атакою окупанта – мер

    В Україні триває шостий день війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Горять житлові будинки та міські об'єкти. Херсон під атакою окупанта – мер
    В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Йдіть у бік російського корабля, порадив Ігор Колихаєв окупантам

    Місто Херсон перебуває під обстрілом. Про це у Facebook написав мер Ігор Колихаєв.

    «Горять житлові будинки та міські об'єкти. Ми намагаємося координувати роботу міських служб, але, зізнаюся, це зараз дуже складно», – зазначив посадовець.

    «Якщо мене почують солдати РФ та їхнє керівництво. Я прошу: йдіть із нашого міста, припиніть обстріл мирного населення. Ви вже взяли все, що хотіли. У тому числі й людські життя. Бог вам суддя і йдіть у бік російського корабля.

    Херсон був і залишиться українським містом!» – наголосив Колихаєв.

    Згодом він записав коротке відеозвернення, щоб підтвердити, що дійсно перебуває на робочому місці і нікуди не втікав.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні зранку виконуючий обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Роман Головня через телеканал закликав містян, котрі мають зброю, «іб*шити їх нах** і щоб їх (російських військових – «Главком») тут не було».

    Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: війна мер Херсон Ігор Колихаєв #stoprussia
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    Горять житлові будинки та міські об'єкти. Херсон під атакою окупанта – мер