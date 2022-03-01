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    Світ почав бойкувати російську горілку, щоб підтримати Україну

    Спиртні напої світових брендів гидують перебувати з російською продукцією на одній полиці - Світ почав бойкувати російську горілку, щоб підтримати Україну

    Спиртні напої світових брендів гидують перебувати з російською продукцією на одній полиці

    Фото: Greyerbaby/Pixabay

    Бойкот набирає обертів через повномасштабну війну Росії в Україні

    Російську горілку та інші товари починають бойкотувати у всьому світі, щоб підтримати Україну. Бойкот розпочався сьогодні в США, його вже підтримали в Австралії, Новій Зеландії та Фінляндії, – повідомляє Bloomberg.

    Ще з ранку губернатори трьох американських штатів - Нью-Гемпшир, Огайо та Юта розпорядилися прибрати з магазинів спиртні напої російського виробництва або російських торгових марок, вважаючи, що це справа принципу.

    Губернатор штату Нью-Гемпшир Кріс Сунуну написав у Twitter, що штат «підтримує народ України у його боротьбі за свободу». Губернатор штату Юта Спенсер Кокс зазначив, що штат «солідарний з Україною і не підтримуватиме російські підприємства». Тобто, швидше за все, бойкот може торкнутися інших товарів російського виробництва.

    Поки що невідомо, чи підтримали бойкот російської горілки у Нью-Йорку, де на Брайтон-Біч компактно проживає, найбільша російськомовна діаспора США, яка значною мірою є головним споживачем у країні спиртного російського виробництва.

    Тут слід зазначити, що частку російської горілки припадає трохи більше 1% американського ринку спиртного (інші традиції). Але той факт, що до середини дня бойкот, ініційований у США, підтримали ще три світові держави, вражає.

    Теги: США війна Twitter спирт
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    Світ почав бойкувати російську горілку, щоб підтримати Україну