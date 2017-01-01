ГПУ порушила закон при оприлюдненні даних агентів НАБУ, — антикорупціонери

Засвідчувати фактично персональні дані оперативно-технічних працівників НАБУ — це порушення статті 21 Закону про НАБУ, зазначають в Transparency International Ukraine

Генеральна прокуратура порушила Закон України про Національне антикорупційне бюро, коли оприлюднила персональні дані агентів цього відомства у справі про корупцію в Міграційній службі. Про це в ефірі Громадського повідомив виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. «Засвідчувати фактично персональні дані



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Засвідчувати фактично персональні дані оперативно-технічних працівників НАБУ — це порушення статті 21 Закону про НАБУ, зазначають в Transparency International Ukraine

Генеральна прокуратура порушила Закон України про Національне антикорупційне бюро, коли оприлюднила персональні дані агентів цього відомства у справі про корупцію в Міграційній службі.

Про це в ефірі Громадського повідомив виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

«Засвідчувати фактично персональні дані оперативно-технічних працівників НАБУ — це порушення статті 21 Закону про НАБУ. І в цьому випадку у мене питання до НАБУ, чи вони вже подали до суду на Сарган (речницю генпрокурора Ларису Сарган – ред.), або чи планують це зробити. Бо це, здається, перше джерело було. Тут є пряме порушення закону по статті», — сказав Юрчишин.

Зазначимо, що у 21-й статті Закону України про НАБУ йдеться про те, що розголошення в ЗМІ відомостей про працівників НАБУ та членів їх сімей не допускається в інтересах їхньої особистої безпеки.

«Відомості про проходження служби працівниками Національного бюро надаються з дозволу Директора Національного бюро або його заступника», — йдеться у статті закону.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»