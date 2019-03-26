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    Греція заявила, що Ердоган образив почуття християн

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    <p><span>На сьогодні собор Святої Софії в Стамбулі є музеєм, який щорічно приваблює мільйони туристів<o:p></o:p></span></p> - Греція заявила, що Ердоган образив почуття християн

    На сьогодні собор Святої Софії в Стамбулі є музеєм, який щорічно приваблює мільйони туристів

    Президент Туреччини заявив, що Софійський собор може знову стати мечеттю

    Грецький уряд виступив проти пропозиції президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана перетворити собор Святої Софії в Стамбулі на мечеть.

    Пропозиція Ердогана викликала засудження у Греції, оскільки собор, побудований в 6-му столітті, був центральним для Грецької православної церкви протягом 916 років, повідомляє Associated Press.

    Собор став мечеттю після османського завоювання Константинополя в 1453 році і був нею до 1935 року. На сьогодні собор є музеєм, який щорічно приваблює мільйони туристів.

    «Це не тільки великий храм християнського світу - найбільший протягом багатьох століть - він також належить людству. Він був визнаний ЮНЕСКО як частина нашої глобальної культурної спадщини», - прокоментував заяву Ердогана міністр закордонних справ Греції Джордж Катругалос.

    «Таким чином, будь-яке питання про його статус - це не просто образа почуттів християн, це образа міжнародної спільноти і міжнародного права», - підкреслив дипломат.

    Як відомо, раніше президент Туреччини заявив, що Софійський собор  може знову стати мечеттю. За його словами, статус музею з собору Святої Софії зняти не складно.

    «Це не щось неможливе, це можна зробити легко. Ми могли б навіть назвати її мечеттю Ая-Софія замість музею, і її можна було б відвідати зовсім безкоштовно», - сказав Ердоган.

    Джерело: Європейська правда

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    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган церква Греція релігія ЮНЕСКО
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