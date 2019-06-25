Гриценко зняв ролик про те, як він рятує Зеленського від Путіна



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Лідер політичної сили «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко Фото: РБК-Україна

У відеоролику зображено, як Анатолій Гриценко допоміг Володимиру Зеленському у шаховій партії поставити мат Путіну

Лідер політичної сили «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко зняв ролик про те, як він допоміг президенту Володимиру Зеленському врятувати Україну від очільника країни-агресора Володимира Путіна. Відеоролик Гриценко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Політик зазначив, що задля перемоги українці мусять об’єднати свої зусилля. «У нас немає права на помилку. Час компетентних і відповідальних рішень. Разом - переможемо!», - написав лідер «Громадянської позиції».

У ролику зображено, як президенти України і Росії грають у шахи, і після низки вдалих ходів Путіна, Зеленський ніби розгубився, запанікував і вже хотів зробити провальний хід, але тут йому на допомогу прийшов Анатолій Гриценко та допоміг поставити мат Путіну.

«Коли ворог наступає – ми не маємо права на помилку. Кожен хід може стати останнім. Ми повинні згуртуватися, повинні прийняти правильне рішення. Ми повинні перемогти! Громадянська позиція – разом переможемо», – йдеться у відеоролику.

Як повідомлялось, напередодні лідер партії «Громадянська позиція» Гриценко порадив голові партії «Голос» Святославу Вакарчуку не йти в політику, якщо він не готовий «оперувати конкретними цифрами і конкретними фактами». При цьому Гриценко різко звернувся до Вакарчука зі словами «нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд».