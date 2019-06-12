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    Політика

    Садовий, Вакарчук та Гриценко почали переговори про єдиних кандидатів

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    <p>Андрій Садовий, Святослав Вакарчук та Анатолій Гриценко</p> - Садовий, Вакарчук та Гриценко почали переговори про єдиних кандидатів

    Андрій Садовий, Святослав Вакарчук та Анатолій Гриценко

    Колаж: mukachevo.net

    Протягом двох тижнів політики спробують визначити єдиного кандидата на кожному окрузі

    Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що почав переговори зі Святославом Вакарчуком та Анатолієм Гриценком щодо висунення єдиних кандидатів на мажоритарних округах.

    «Ми обмінялись списками. Я думаю, що протягом двох тижнів ми спробуємо визначити єдиного кандидата на кожному окрузі від демократичних сил», – сказав він в ефірі телеканалу ICTV.

    Окрім того, мер Львова додав, що перед новим парламентом стоїть складна задача – вирішення питань війни і миру, боротьби з корупцією та модернізації країни.

    Раніше лідер «Самопомочі» та міський голова Львова Андрій Садовий очолив виборчий список політичної сили до парламенту

    До слова, ЦВК зареєструвала вже 118 кандидатів у депутати Верховної Ради.

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