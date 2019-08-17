Гримчака не можуть взяти під варту через помилку в ухвалі суду



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Юрій Гримчак досі в суді

Підозрюваний у шахрайстві заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак досі перебуває у Деснянському суді Чернігова через помилку в ухвалі про взяття його під варту.

Суддя Наталя Лямзіна переплутала по-батькові Гримчака, назвавши його Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем.

Тепер чи дійсна ухвала про взяття під варту Гримчака має вирішити інший суддя, якого має визначити авторозподіл. Зараз Юрій Гримчак досі в суді. Його постійно супроводжують детективи та працівники спеціальних операцій НАБУ.

«У цій ухвалі 5 помилок. Ця суддя завжди задовольняє клопотання Генеральної прокуратури», — коментує адвокатка Гримчака Тетяна Матяш.

За її словами, в ухвалі також неправильно вказаний захисник: замість Матяш у ній фігурує інший адвокат Гримчака Дмитро Мельник.

«Це людський фактор. Технічна описка», — пояснила суддя, і показала журналістам обкладинку клопотання ГПУ, в якому по-батькові Гримчака теж вказане неправильно.

Як відомо, Генпрокуратура направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжних заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 12 млн грн.

Нагадаємо, Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

В НАБУ повідомили подробиці про справу Гримчака. В Бюро заявили, що Гримчак за хабарі у 80 тис. і 1 млн доларів обіцяв представнику фірми розв'язати дві проблеми.

14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.

Джерело: Громадське