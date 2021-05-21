Гривня ослабла після тривалого зміцнення: курс валют на 21 травня

Курс зріс на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем

артість долара становить 27,5 гривні, а євро – 33,5 гривні

У п’ятницю, 21 травня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси діятимуть протягом найближчих двох вихідних – суботи та неділі, 22 та 23 травня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 21 травня:

Долар США – 27,46 грн (плюс 5 коп.).

Євро – 33,51 грн (плюс 3 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 20 травня:

Долар США – 27,35/27,55 грн.

Євро – 33,25/33,60 грн.

Антирекорди гривні:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

На міжбанку курс долара 20 травня у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,47 гривень за долар, курс у купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,49 гривень за євро.

Також фахівці розповіли, яким буде курс долара до кінця травня.

Напередодні біткоїн почав стрімко дешевшати. Ціна впала після заяви Ілона Маска.

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