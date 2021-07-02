Гривня подешевшала на 15 копійок. Нацбанк оприлюднив курс валют на 2 липня

Офіційний курс долара зростає другий день поспіль після різкого падіння

Національний банк України на п'ятницю, 2 липня, знизив курс гривні більш ніж на 15 копійок стосовно долара і на 17 копійок щодо євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційні курси долара і євро посилили зростання після різкого зниження минулого тижня.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США - 2738,41 гривень (+0,1566 грн);

100 євро - 3252,27 гривень (+0,1764 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу піднявся на 7 копійок - до 27,37 гривень за долар. Курс у покупці підскочив також на 7 копійок - до 27,35 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок - до 32,51 гривень за євро.

Минулого тижня Нацбанк купив на міжбанку $ 128 млн, одночасно продавши $ 79,5 млн. У цілому регулятор з початку року купив у резерви $ 947,3 млн, а продав - $ 169,5 млн.

Нагадаємо, що Нацбанк дозволив купувати валюту через платіжні термінали.

Також додамо, що 30 червня Рада ухвалила важливі закони, потрібні для співпраці з ЄС і МВФ. Зокрема Рада ухвалила закон про платіжні послуги № 4364 – таким чином українське законодавство адаптують під законодавство Європейського Союзу та формують правову підставу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС. Також Рада ухвалила закон № 4367, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон вдосконалює регулювання діяльності банків, а його основною метою є, зокрема, посилити відповідальність наглядової ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Крім цього, передбачається нова структура капіталу, яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема до їхньої колективної придатності.

Додамо, що в Україні вдосконалять процедуру ліквідації банків. Верховна Рада схвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №4546.

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