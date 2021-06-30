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    Рада ухвалила важливі закони, потрібні для співпраці з ЄС і МВФ

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    В Україні розшириться коло надавачів платіжних послуг - Рада ухвалила важливі закони, потрібні для співпраці з ЄС і МВФ
    В Україні розшириться коло надавачів платіжних послуг
    Фото з відкритих джерел

    Закон краще захищатиме права користувачів платіжних послуг, які обіцяють бути більш прозорими

    Верховна Рада ухвалила закон про платіжні послуги № 4364 – таким чином українське законодавство адаптують під законодавство Європейського Союзу та формують правову підставу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС.

    Існуватиме дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві – нефінансовими; визначене коло їх надавачів.

    Закон визначає вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг, передбачена можливість створення й діяльності малих платіжних установ зі спрощеними до них вимогами.

    Небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах.

    Згідно з документом, випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію.

    Закон посилює відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків. Вимоги до безпеки платіжних операцій підвищаться: постачальники платіжних послуг зобов'язуються використовувати посилену аутентифікацію користувачів у певних випадках.

    Також Верховна Рада ухвалила закон № 4367, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон вдосконалює регулювання діяльності банків, а його основною метою є, зокрема, посилити відповідальність наглядової ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

    Крім цього, передбачається нова структура капіталу, яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема до їхньої колективної придатності.

    Додамо, що в Україні вдосконалять процедуру ліквідації банків. Верховна Рада схвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №4546.

    Теги: ЄС Верховна Рада МВФ гроші бізнес закон фінанси послуги
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    Рада ухвалила важливі закони, потрібні для співпраці з ЄС і МВФ