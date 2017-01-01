Громадські організації закликали Порошенка гарантувати чесне правосуддя
- Сьогодні, 17:04
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Розсилка
Представники громадських організацій обурені низкою несправедливих рішень, які продовжують виносити місцеві суди в Україні
Представники громадських організацій з усієї країни, обурені судовою системою, завернулися до президента України Петра Порошенка із закликом гарантувати чесне правосуддя.
Про це йдеться в їхній заяві:
«Ми, представники громадських організацій, обурені низкою несправедливих рішень, які продовжують виносити одіозні місцеві суди в Україні. Зокрема, щодо осіб, які вчинили тяжкі злочини, але за рішеннями суддів можуть уникнути справедливого покарання. Вже не вперше судова система демонструє абсолютну неспроможність забезпечувати справедливі рішення, які мають довіру суспільтва.
Як відомо, завдяки рішенню Печерського суду керівник Беркуту Дмитро Садовник зміг втекти до Росії і, отримавши там громадянство, уникнув справедливого покарання за вбивство Небесної Сотні.
Нещодавно Шевченківський районний суд фактично звільнив Юрія Крисіна, обвинуваченого у вбивстві журналіста В.Веремія, від відповідальності, присудивши йому покарання у вигляді умовного терміну.
Одіозний колишній ректор Податкової академії Петро Мельник був виправданий Бородянським районним судом Київської області. Подібні «рішення» повністю перекреслюють уявлення людей про правосуддя у демократичній європейській країні, знищують довіру до судової гілки влади і до держави загалом.
Ми закликаємо президента України гарантувати в Україні чесне правосуддя, ліквідувати одіозні місцеві суди, натомість дати старт формуванню нової, незаплямованої структури судочинства».
Заяву підписали:
- Центр підтримки громадських ініціатив Андрій Карташов
- Житомирська асоціація Українська ініціатива, Володимир Піньковський
- Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко
- Молодь ХХІ століття Тетяна Громова
- Освітній центр «Ініціатива» Павло Пущенко
- ГО «Мост» Херсон, Сергій Нікітенко
- Спілка «Гідність» Сергій Строєв
- Автомайдан Київ Катя Кувіта
- ГО «Стратегема» Дмитро Карп
- ВГО «Платформа сучасної освіти» Башлик Марія Анатоліївна
- ГО «Україна.Молодь.Надія» Гойко Тетяна
- ГО «Закон. Честь. Порядок». Голова - Заіка Дмитро Олександрович
- Благодійна організація «Благодійний фонд «Коруна України»» Туркеня Інна Григорівна
- Благодійний фонд « Безпечна Дарниця» Лозовий Ігор Григорович
- Міжнародний благодійний фонд «Волонтерське об'єднання «Крила» Токарь Ярослава Сергіївна
- Громадська організація «Громада Гори» Кульчицький Олександр Вікторович Київська обл.
- Громадська спілка «Асоціація з захисту прав інвесторів житлового будівництва в м. Києві», Георгієвський Олексій Миколайович
- Сумська обласна організація «Молодіжна педагогічна спілка» Свердленко Сергій
- Громадська організація Громадянський рух підтримки реформ Савчук Сергій Вікторович
- ВМГО « Союз обдарованої молоді» Герасимович Вадим Анатолійович
- ГО « Реабілітаційний центр «Світоч» Осадчий Ігор Володимирович
- ГО « Моє місто Рубіжне» Власенко Сергій Тофікович
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