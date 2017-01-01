Громадські організації закликали Порошенка гарантувати чесне правосуддя

Представники громадських організацій обурені низкою несправедливих рішень, які продовжують виносити місцеві суди в Україні

Представники громадських організацій з усієї країни, обурені судовою системою, завернулися до президента України Петра Порошенка із закликом гарантувати чесне правосуддя. Про це йдеться в їхній заяві: «Ми, представники громадських організацій, обурені низкою несправедливих рішень, які продовжують виносити одіозні місцеві суди в Україні.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники громадських організацій обурені низкою несправедливих рішень, які продовжують виносити місцеві суди в Україні

Представники громадських організацій з усієї країни, обурені судовою системою, завернулися до президента України Петра Порошенка із закликом гарантувати чесне правосуддя.

Про це йдеться в їхній заяві:

«Ми, представники громадських організацій, обурені низкою несправедливих рішень, які продовжують виносити одіозні місцеві суди в Україні. Зокрема, щодо осіб, які вчинили тяжкі злочини, але за рішеннями суддів можуть уникнути справедливого покарання. Вже не вперше судова система демонструє абсолютну неспроможність забезпечувати справедливі рішення, які мають довіру суспільтва.

Як відомо, завдяки рішенню Печерського суду керівник Беркуту Дмитро Садовник зміг втекти до Росії і, отримавши там громадянство, уникнув справедливого покарання за вбивство Небесної Сотні.

Нещодавно Шевченківський районний суд фактично звільнив Юрія Крисіна, обвинуваченого у вбивстві журналіста В.Веремія, від відповідальності, присудивши йому покарання у вигляді умовного терміну.

Одіозний колишній ректор Податкової академії Петро Мельник був виправданий Бородянським районним судом Київської області. Подібні «рішення» повністю перекреслюють уявлення людей про правосуддя у демократичній європейській країні, знищують довіру до судової гілки влади і до держави загалом.

Ми закликаємо президента України гарантувати в Україні чесне правосуддя, ліквідувати одіозні місцеві суди, натомість дати старт формуванню нової, незаплямованої структури судочинства».

Заяву підписали: