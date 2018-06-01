Гройсман розповів, коли дізнався про спецоперацію з Бабченком

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Володимир Гройсман

Прем’єра не проінформувала Служба безпеки України про спецоперацію

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що за день до прес-конференції з СБУ він нічого не знав про спецоперацію з інсценуванням вбивства Аркадія Бабченка.

Про це прем’єр розповів в інтерв’ю «112-Україна».

«На момент моєї реакції за день до того, як була прес-конференція, я нічого про це не знав. Мене не проінформувала Служба безпеки України. Зранку після моєї достатньо емоційної реакції мене проінформували про те, що проводиться спецоперація, він живий і я сказав: «Слава богу, що людина жива!», - сказав Гройсман.

Він додав, що є багато дискусій щодо відповідних дій спецслужб.

«Багато є зараз дискусій, я можу тільки сказати єдине, якщо вдалося врятувати життя Аркадія Бабченка, його родини і це зробили хлопці із СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами, то слава богу і я знав про це вже зранку і тому я нічого не коментував саме з огляду на це. Я знав, що о 17 годині буде прес-конференція і силові структури все розкажуть», - зазначив він.

Раніше Гройсман заявляв, що у «вбивстві» Бабченка є «російський слід».

Нагадаємо, у четвер ввечері суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ. Натомість прокурор спростував цю інформацію.

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Раніше генеральний прокурор заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

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