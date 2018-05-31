Прокурор спростував заяву Германа про співробітництво з СБУ

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Фото: Радіо Свобода Борис Герман у суді

За словами прокурора, заяви Германа про співробітництво з СБУ перевірили та не знайшли цьому підтвердження

Прокурор у справі «вбивства» журналіста Бабченка спростував заяви організатора замаху Бориса Германа про те, що він нібито є агентом контррозвідки Служби безпеки.

Про це прокурор Руслан Кравченко заявив після засідання суду з обрання запобіжного заходу підозрюваному Герману.

За словами Кравченка, заяви Германа про співробітництво з СБУ перевірили та не знайшли цьому підтвердження. Борис Герман не є ані співробітником, ані агентом контррозвідки Служби безпеки.

На питання журналістів про те, чи може Герман бути агентом військової контррозвідки, Кравченко відповів, що у військових немає контррозвідки.

Нагадаємо, у четвер ввечері суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ.

Адвокат підозрюваного в організації «вбивства» Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Натомість Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

Відео судового засідання можна подивитися тут.

Генеральний прокурор Юрій Луценко також заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

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Джерело: Громадське