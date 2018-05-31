Організатора «вбивства» Бабченка взяли під варту на два місяці

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Фото: Радіо Свобода Підозрюваний в організації «вбивства» журналіста Борис Герман у суді

Можливість внесення застави рішення суду не передбачає

Суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалила суддя Шевченківського райсуду Києва Вікторія Світлицька в четвер пізно ввечері.

«Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в рішенні.

Можливість внесення застави рішення суду не передбачає. Протягом п’яти діб ухвалу можна буде оскаржити.

Нагадаємо, слідство просило арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Натомість Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

Також підозрюваний в організації «вбивства» Бабченка назвав себе агентом СБУ у суді.

Відео судового засідання можна подивитися тут.

Генеральний прокурор Юрій Луценко також заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

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