Громадянин Г.: все, що відомо про «організатора вбивства Бабченка» на цей момент

Фото: obozrevatel.com Борис Герман (праворуч)

Хто такий Борис Герман?

Вчора під час сенсаційної прес-конференції, де були оприлюднені подробиці спецоперації щодо «вбивства Аркадія Бабченка» голова СБУ Василь Грицак повідомив про затримання підозрюваного організатора замаху. Тоді керівник спецслужби назвав підозрюваного «громадянина Г.», але додних деталей про цю персону не повідомив. Сьогодні Шевченківський райсуд Києва на своїй сторінці у Facebook повідомив, що організатором злочину є Герман Борис Львович, якого підозрюють за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (підготовка до терористичного акту, до застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини).

Між тим «кілером» виявився колишній військовий АТО Олексій Цимбалюк. На своїй сторінці у Facebook про це повідомив сам Олексій. Мовляв, немає чого далі ховатися, адже його голос є на записах оперативників.

«Кілером» виявився колишній військовий АТО Олексій Цимбалюк

Адвокат підозрюваного Бориса Германа Євген Солодко розповів, що його підзахисний Герман є виконавчим директором українсько-німецького спільного підприємства «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні, підприємства, яке має «давні виробничі відносини з Міністерством оборони». А сам Борис – «відомий волонтер», «його оптика стоїть на гвинтівках наших снайперів». Адвокат пише по те, що замовники вбивства досі не встановлені, мовляв, «їх навіть не шукали». Солодко з посиланням на Германа розповів, що квартиру підозрюваного і завод, на якому над покращенням озброєння працював Герман, за останні півроку неодноразово обшукувала СБУ.





Серед засновників «Шмайсера» є декілька одіозних осіб. Наприклад, громадянин США Мілін Віталій Борисович, який є засновником ще декількох компаній як ТОВ «МІОЛ1», «РІЕЛ ІСТЕЙТ ІНДЕПЕНДЕНТ» та ряду дрібніших фірм. У 2014-му році на Житомирщині його обвинувачували у рейдерському захопленні більше 15 об'єктів нерухомості.

У відкритих джерелах можна знайти цікаву інформацію про громадянина Германа Бориса Львовича. Та чи це одна і та ж особа, що і директор «Шмайсера» наразі невідомо.

Отже, Борис Герман, про якого раніше писали ЗМІ, свого часу був помічником двох депутатів, Михайла Гончарова із Соцпартії і «регіонала» Ігоря Плохого. Про це повідомляв сайт «Посіпаки». До серпня 2012 року Герман був бізнес-партнером у фірмі «Алтима-Плюс» громадянина Ізраїлю Іллі Марчевського, якого у ЗМІ називали «сірим кардиналом» державного підприємства «Національний центр з поводження із небезпечними відходами». Батько Бориса Германа Лев Беркович Герман нібито є тестем колишнього нардепа від Партії регіонів і екс-голови Вищого господарського суду України Дмитра Притики. Хоча сам Дмитро Притика в коментарі «Главкому» спростував цю інформацію. За його словами, в часи, коли він активно займався політикою і обіймав посаду голови Вищого господарського суду, ЗМІ пустили цю фейкову інформацію, аби негативно вплинути на його репутацію. «Тоді писали, що моя дружина – це дочка Льва Берковича, батька цього громадянина «Г», якого зараз затримали», - згадує Притика.

Затримання Бориса Германа

За інформацією з відкритих джерел, батько затриманого, Лев Беркович Герман є досить відомим бізнесменом «старого гарту», він тісно знайомий з легендарним злодієм у законі Севою Могилевичем і подібними бізнесменами. Свій капітал він заробив ще у вісімдесятих, будучи «діловим» при «законниках». З середини 90-х вів бізнес з Григорієм Суркісом і Михайлом Бродським, писало видання From-UA. З Бродським Герман-старший нібито мав спільний бізнес в Одесі, контролюючи торговий центр на Дерибасівській. Онук Льва Берковича, Юрій, якщо вірити ЗМІ, мав стосунок до адвокатської компанії «Бі Ай Ем», до якої також причетні деякі члени есдеківської «чудової сімки».

Він також, як і його син, працював помічником народних депутатів, зокрема Людмили Кириченко (IV скликання) з блоку «За єдину Україну!», Ігорем Лисовим (VI скликання) з Партії регіонів, а також із соціалістом Михайлом Гончаровим (V скликання), повідомляють Посіпаки.

Михайло Глуховський, «Главком»

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