Луценко про справу Бабченка: замахи також готували на одеського активіста та працівника ФСБ
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Активіст мав проукраїнські погляди, а російський спецслужбовець перебував на території України
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.
Про це Луценко заявив в ефірі телеканалу «Інтер».
Генпрокурор зауважив, що активіст мав проукраїнські погляди, а російський спецслужбовець перебував на території України.
Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.
Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».
Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.
Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.
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Джерело: Інтерфакс-Україна