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    Луценко про справу Бабченка: замахи також готували на одеського активіста та працівника ФСБ

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    Юрій Луценко - Луценко про справу Бабченка: замахи також готували на одеського активіста та працівника ФСБ
    Юрій Луценко

    Активіст мав проукраїнські погляди, а російський спецслужбовець перебував на території України

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

    Про це Луценко заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

    Генпрокурор зауважив, що активіст мав проукраїнські погляди, а російський спецслужбовець перебував на території України.

    Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

    Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

    Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

    Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

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    Громадянин Г.: все, що відомо про «організатора вбивства Бабченка» на цей момент

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Юрій Луценко Генпрокурор ФСБ Одеса вбивство учасники АТО активісти журналіст Аркадій Бабченко
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