Луценко про справу Бабченка: замахи також готували на одеського активіста та працівника ФСБ

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Юрій Луценко

Активіст мав проукраїнські погляди, а російський спецслужбовець перебував на території України

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що серед 30 людей, на яких готувалися замахи, є одеський активіст та співробітник ФСБ Росії.

Про це Луценко заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

Генпрокурор зауважив, що активіст мав проукраїнські погляди, а російський спецслужбовець перебував на території України.

Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

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Джерело: Інтерфакс-Україна