Організатор замаху на вбивство Бабченка назвав себе агентом СБУ

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Фото: Укрінформ Борис Герман у суді

Герман запевняє, що співпрацює з контррозвідкою вже півроку

Організатор замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві Борис Герман заявив, що він є агентом Служби безпеки України.

Про це він сказав, виступаючи у залі Шевченківського районного суду Києва, де йому мають обрати йому запобіжний захід, повідомляє «Громадське».

«Я співпрацюю з контррозвідкою вже півроку», - заявив Герман.

Його адвокат додав, що з незрозумілих причин телефони Германа не прослуховувались.

Трансляція судового засідання дивіться тут.

Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Натомість Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

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