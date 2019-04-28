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    Гройсман розповів подробиці зустрічі із Зеленським

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    Зеленський і Гройсман провели неформальну зустріч - Гройсман розповів подробиці зустрічі із Зеленським
    Зеленський і Гройсман провели неформальну зустріч

    Гройсман заявив, що провів неформальну зустріч з переможцем виборів президента

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, про що говорив під час зустрічі з переможцем президентських виборів Володимиром Зеленським.

    Про це Володимир Гройсман заявив у ефірі одного з телеканалів.

    Прем’єр-міністр України підтвердив, що провів неформальну зустріч з переможцем виборів президента Володимиром Зеленським.

    «Ми зустрічалися, це була неформальна зустріч. Ми поспілкувалися про життя, про країну. Ми говорили про майбутнє нашої держави», – сказав Гройсман.

    Він зазначив, що Зеленський «сам скаже суспільству», якщо у нього будуть плани по зміні складу нинішнього уряду.

    Прем’єр-міністр також сказав, що на парламентських виборах у його команді будуть порядні і достойні люди, але про формат його участі у виборчих перегонах говорити ще рано. 

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман та лідер президентських перегонів Володимир Зеленський 24 квітня нібито провели неформальну зустріч.

    У команді переможця виборів президента Володимира Зеленського підтвердили зустріч із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

    Раніше повідомлялося, що Гройсман заявив, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським після його інавгурації, а також іншими гілками влади заради розвитку країни.

    Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

    За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.

     Читайте також: Дмитро Разумков: Ейфорії у Зеленського нема. Він розуміє, що 22 квітня все тільки почнеться

    Джерело: Ліга.net

    ЦВК Петро Порошенко Володимир Гройсман вибори політика Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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