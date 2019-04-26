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    Разумков розповів, про що Зеленський говорив із Гройсманом

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    24 квітня Зеленський мав зустріч із Гройсманом - Разумков розповів, про що Зеленський говорив із Гройсманом
    24 квітня Зеленський мав зустріч із Гройсманом
    Фото: Станіслава Груздєва

    Це була ознайомча зустріч чинного глави уряду і фактично вже обраного президента України, сказав Разумков

    У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського підтвердили зустріч із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

    Про це розповів спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі «112 Україна».

    «Насправді така зустріч дійсно, за інформацією, яка у мене є, відбулася. Вона була, по-моєму, позавчора (24 квітня – Ред.). На ній не обговорювалися робочі моменти або державна політика. Це була ознайомча зустріч чинного глави уряду і фактично вже обраного президента України, який вступить в свої конституційні повноваження після інавгурації», - повідомив Разумков.

    На питання, чи були Зеленський та Гройсман раніше знайомі, Разумков сказав: «Я не готовий відповісти. Можливо, десь перетиналися, але якихось більш тісних взаємин не було».

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман та лідер президентських перегонів Володимир Зеленський 24 квітня нібито провели неформальну зустріч.

    Раніше повідомлялося, що Гройсман заявив, що, якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським після його інавгурації, а також іншими гілками влади заради розвитку країни.

    Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

    За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.

    Джерело: Українська правда

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