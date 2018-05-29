Грузія розриває дипломатичні відносини із Сирією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давид Дондуа

За словами заступника міністра закордонних справ Грузії Давида Дондуа, в Тбілісі розпочали процедуру розриву дипломатичних відносин із Сирією

Грузія почала процедури щодо розриву дипвідносин з Сирійською Арабською Республікою «у зв’язку з визнанням Сирією незалежності невід’ємних частин Грузії — Абхазії і Цхінвальського регіону». Про це повідомляється в оприлюдненій у вівторок заяві МЗС Грузії.

«Сирійський режим знехтував міжнародним правовим зобов’язанням про територіальну цілісність суверенної держави і про неподільність міжнародно визнаних кордонів», — сказано в документі.

МЗС зазначає, що 29 травня 2018 року «сирійський режим у результаті маніпуляцій з російської сторони, прийняв ще одне незаконне рішення, і з порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права визнав незалежність невід’ємних регіонів Грузії — Абхазії і Цхінвальського регіону».

Зовнішньополітичне відомство підкреслює, що «міжнародне співтовариство твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах і політику невизнання окупованих територій». МЗС закликав міжнародне співтовариство «дати відповідну оцінку незаконному рішенню режиму Асада».

Раніше Сирія офіційно визнала Південну Осетію і Абхазію, а також заявила про встановлення дипломатичних відносин. Сирія стала сьомою країною, що визнала незалежність республік. Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії відразу після закінчення збройного грузино-південноосетинського конфлікту у серпні 2008 року, згодом незалежність республік визнали Нікарагуа, Венесуела і Республіка Науру.